Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 16,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,20 Euro belassen. Bei Wettbewerbern hätten die Aktienkurse vor Investorenveranstaltungen enttäuscht, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine entsprechende Zurückhaltung der Anleger sehe er nun auch bei der italienischen Bank. Der Experte selbst sieht mit Blick auf die Ergebniserwartungen für 2023 und 2024 Luft nach oben./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 07:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.