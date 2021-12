Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 16,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,20 Euro belassen. Die von der Bank bis 2024 geplante Kapitalausschüttung via Dividenden und Aktienrückkäufen von 16 Milliarden Euro entspreche mehr als 60 Prozent der Marktkapitalisierung und liege über seiner bisherigen Annahme von 10 Milliarden Euro, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem übertreffe das Ergebnisziel für 2024 seine und deutlicher noch die Konsensschätzung. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 05:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 05:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.