Jefferies belässt Unilever PLC auf 'Buy' - Ziel 4550 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever PLC vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4550 Pence belassen. Angesichts seiner über den Markterwartungen liegenden Schätzungen für das erste Quartal des Nahrungsmittelkonzerns sei eine gewisse Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Die Bewertung der Aktie sei günstig, aber dem Markt fehle es an Vertrauen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2021 / 03:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.