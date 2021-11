Jefferies belässt Vantage Towers auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jerry Dellis am Montag in einer erstren Reaktion auf die erhöhte Prognose für den wiederkehrenden Free Cashflow./ag/jha/