Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das am meisten diskutierte Risiko bezüglich der Bilanzen der Autobauer sei nach der Liquidität deren hauseigene Finanzierungsgesellschaften, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Herstellern. Im Vergleich zur Finanzmarktkrise 2008/09 sei die Liquidität aktuell zwar besser, aber die Bilanzen ähnlich. VW sei es gelungen, aufgrund eines hohen Rückhaltegrads an Barmitteln, stabile Quoten aufrecht zu erhalten./ck/mis

