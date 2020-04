Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor der Quartalsberichtssaison der Autobauer auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois rechnet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nicht mit positiven Überraschungen, sondern allenfalls mit einer gewissen Zuversicht und einem besseren Verständnis der Lage durch die Investoren. Der Fokus dürfte darauf liege, wie schnell die Pkw-Hersteller nach der Corona-Pause die Produktion hochfahren, welche Produktionsengpässe es gebe und wie sich die Nachfrage entwickle./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 01:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 01:24 / ET

