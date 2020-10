Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Hold' - Ziel 145 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Wolfsburger hätten solide abgeschnitten und starke Barmittel erwirtschaftet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Einbschätzung am Donnerstag. Im Sektorkontext - Houchois verweist auf Fiat-Chrysler und Ford - sei das Zahlenwerk jedoch eher verhalten. Als "konservativ" wertete der Branchenkenner die Prognose für die Nettobarmittel in der Autosparte./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 03:02 / ET

