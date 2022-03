Jefferies belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das vergangenene Jahr sei für den Autobauer durchwachsen verlaufen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts dieser Vergleichsbasis sei der Ausblick ermutigender./tav/tih

