Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 245 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 schwedische Kronen belassen. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings blieben die Lieferketten gerade bei Computerchips instabil./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:27 / ET

