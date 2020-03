Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die vorsichtigere Erwartungshaltung des Immobilienunternehmens spiegele die eigene Erwartung eines stark verlangsamten Mietenwachstums angesichts verschärfter Regulierung wider, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie bleibe erhöht angesichts der Spekulationen auf eine noch lockere Geldpolitik./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 03:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 03:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.