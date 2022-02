Jefferies belässt VW-Vorzüge auf 'Underperform' - Ziel 170 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen (VW) anlässlich des geplanten Börsengangs der Porsche AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Jeder Fortschritt bei der Beseitigung des Konglomeratsabschlags sollte willkommen sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Börsengang von nur einem Minderheitsanteil an der Porsche AG würde indes wie eine Kapitalerhöhung aussehen, nur wenig an den wichtigsten Problemen des Konzerns ändern und die verschiedenen Bewertungsabschläge auf die VW-Aktie wohl verlängern. Eine Abspaltung von Porsche wäre die wohl auch von den größten Aktionären der Porsche SE bevorzugte Lösung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 17:53 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.