Jefferies belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 175 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Analystin Stephanie Wissink beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem mit der zunehmenden Bedeutung von Online-Werbung für den Einzelhandel. Durch Personalisierung ließen sich Einnahmen mit hohen Margen erzielen, dem Beispiel von Amazon sei inzwischen auch Walmart gefolgt. Beim weltgrößten Einzelhändler könnte künftig aber auch Werbung direkt in der Filiale eine größere Rolle spielen als angenommen und ihm einen erheblichen Vorteil verschaffen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 23:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 00:00 / ET

