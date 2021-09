Jefferies belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 390 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zooplus angesichts des nun bestätigten Übernahmeinteresses des Finanzinvestors KKR auf "Hold" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Das Ergebnis der Gespräche mit KKR oder auch dem Finanzinvestor EQT bleibe offen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unklar sei zum aktuellen Zeitpunkt auch, ob vielleicht noch andere strategische Investoren in den Interessentenkreis kommen. Ein konkretes Angebot in Höhe von 390 Euro je Aktie gibt es bislang vom Finanzinvestor Hellman & Friedman./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 10:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 10:48 / ET

