Jefferies belässt Zur Rose Group auf 'Buy' - Ziel 550 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Im Gegensatz zu den USA stoße Amazon bei einem Medikamentenhandel in Deutschland auf große Hürden, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe der US-Konzern noch keine Lizenz für Deutschland und könne nicht auf die bestehende Logistik-Infrastruktur zurückgreifen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 03:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 03:20 / ET

