Jefferies belässt Zur Rose Group auf 'Buy' - Ziel 571 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 571 Franken belassen. Die Resultate untermauerten seine Einschätzung, dass Zur Rose ihre Jahresziele erreichen dürfte und zudem mit Blick auf die baldige Einführung des E-Rezeptes der unangefochtene Marktführer in Deutschland sein dürfte, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe die Online-Apotheke mehr als zehn Millionen Kunden hierzulande./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 01:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.