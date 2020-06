Jefferies hebt BASF auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 66 Euro angehoben. Da sich die Investitionen in die medizinische Infrastruktur beschleunigen, die Therapiemöglichkeiten größer werden und Impfstoffe in klinische Studien übergehen, dürfte das Risiko neuer Ausgangssperren in der Corona-Krise nachlassen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das klassische Drehbuch mit einer zyklischen Rally in der Chemiebranche in den ersten zwei bis drei Quartalen der Erholung scheine jetzt immer wahrscheinlicher zu werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 15:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 00:00 / ET

