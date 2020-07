Jefferies hebt BP auf 'Buy' und Ziel auf 350 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 350 Pence angehoben. Die Fundamentaldaten für die Ölindustrie seien nach wie vor prekär, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Förderdisziplin der Opec-Staaten und eine sinkende US-Produktion dürften sich aber positiv auf den Sektor auswirken. Deshalb habe er seine durchschnittliche Ölpreisprognose (Sorte Brent) für das zweite Halbjahr von 37 auf 43 US-Dollar erhöht./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 14:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.