Jefferies hebt Danone auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 68,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach dem Kursrutsch wegen der Coronakrise von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 78,00 auf 68,75 Euro gesenkt. Der Ausverkauf im Konsumgütersektor erscheine übertrieben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Inmitten des Chaos sei es Zeit für positivere Haltungen. 2020 werde nicht schön, aber die Coronavirus-Krise sei vorübergehender Natur. Sein "Top Pick" ist weiterhin Unilever./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 21:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 21:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.