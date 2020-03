Jefferies hebt Encavis auf 'Buy' und Ziel auf 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Encavis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 11 Euro angehoben. Der Solarparkbetreiber sei ein sicherer Hafen in stürmischen Zeiten wie diesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. 2020 werde ein Übergangsjahr mit nur geringem Wachstum für Encavis werden. Dies sei nun ein Vorteil nach dem Abverkauf auch der Encavis-Aktie und da die Ergebniserwartungen durch die Bank weg allgemein abstürzen./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2020 / 16:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2020 / 20:00 / ET

