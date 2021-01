Jefferies hebt LafargeHolcim-Ziel auf 50,20 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LafargeHolcim von 49,70 auf 50,20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für einige Marktteilnehmer sei die relativ begrenzte Auswirkung der Übernahme von Firestone Building Products auf die Kapitalrendite ein Beleg dafür, dass man die Aktie wegen des starken freien Mittelzuflusses des Baustoffkonzerns kaufen könne, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Für sie sei das Papier preiswert, es gebe aber einfachere Anlagemöglichkeiten in anderen Bereichen./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 11:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.