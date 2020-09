Jefferies hebt Moller-Maersk auf 'Buy' - Ziel 12500 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat A.P. Moller-Maersk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9500 auf 12500 dänische Kronen angehoben. Derzeit stünden die Sterne günstig für die Containerschifffahrt, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Konsolidierungstrend in der Branche, das rationale Kapazitätenmanagement und die schnelle Nachfrageerholung nach den Corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen. Die Frachtraten kletterten in Richtung von Rekordständen, was die Margen und Erträge steigen lasse. Moller-Maersk ist Kerstens bevorzugter Titel in Europa./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.