Jefferies hebt Santander auf 'Buy' und Ziel auf 3,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,70 auf 3,80 Euro angehoben. Analyst Benjie Creelan-Sandford verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu südeuropäischen Banken auf deren kräftige Erholung seit den Tiefständen infolge des Ukraine-Kriegs, zugleich aber auch auf Zinserhöhungen und Kapitalrückflüsse. Er gehe in seinen Annahmen nicht von einer Rezession aus, sei aber nun konservativer gestimmt zum Kreditwachstum und des verwalteten Vermögens sowie zur Entwicklung der Rückstellungen. Er habe entsprechend seine Präferenzen geändert und präferiere nun unter anderem die international besser diversifizierte spanische Bank Santander./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 20:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.