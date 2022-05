Jefferies hebt Vestas auf 'Hold' - Ziel 177 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 148 auf 177 dänische Kronen angehoben. Analyst Lucas Ferhani setzt in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass die neuerliche Kürzung der Ergebnisziele vermutlich der letzte große Rückschritt des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen gewesen ist. Zudem verweist er bei seiner Hochstufung auch auf den jüngsten Kursrutsch im vergangenen Monat./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 16:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.