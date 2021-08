Jefferies hebt Ziel für Beiersdorf auf 125 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe sich überraschend stark erholt und die Aktie positiv reagiert, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beiersdorf sei zwar vorsichtig für die Margen in der zweiten Jahreshälfte. Doch deren Entwicklung im zweiten Quartal sei ein erster Schritt auf dem Weg zu den früheren Margen von um 15 Prozent./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 19:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 19:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.