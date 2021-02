Jefferies hebt Ziel für BHP Group auf 2450 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BHP Group von 2350 auf 2450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Dividendenvorschlag des Bergbaukonzerns für das erste Geschäftshalbjahr signalisiere eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für ein Unternehmen mit einer starken Bilanz und einer Hebelwirkung bei einem zyklischen Aufschwung bei Kupfer und Öl sei dies attraktiv./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 22:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / 22:59 / ET

