Jefferies hebt Ziel für Danone auf 70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 68,75 auf 70,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe sich in der Corona-Krise bisher gut geschlagen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die nun aufgegebenen Jahresziele seien noch in greifbarer Nähe. Bisher habe das der Aktie aber nicht geholfen. Anleger könnten sich womöglich aber auf das Papier zurückbesinnen, sobald die Wettbewerber berichtet hätten./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 19:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.