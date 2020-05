Jefferies hebt Ziel für Deutsche Börse auf 167 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse nach vorgelegten Quartalszahlen von 155 auf 167 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Martin Price in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum habe positiv überrascht, die Marktschwankungen hätten dem Unternehmen dabei in die Karten gespielt. Er hob zudem das bestätigte Jahresgewinnziel hervor./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 11:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.