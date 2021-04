Jefferies hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 56 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 50 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Deutsche Wohnen bleiben trotz des jüngsten Anstiegs der aussichtsreichste Wert im deutschen Immobiliensektor, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Abschlag zum Nettoinventarwert liege noch immer bei rund 20 Prozent./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 14:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 19:00 / ET

