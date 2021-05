Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 180 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett betonte in seiner am Freitag vorliegenden Studie den rekordhohen Cashflow des Rückversicherers im ersten Quartal./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 09:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 19:00 / ET

