Jefferies hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 120 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Aussagen zum laufenden Jahr von 100 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Mit dem in Aussicht gestellten operativen Gewinn (Ebitda) läge die Großreederei um 40 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nach wie vor steigenden Frachtraten dürften sich möglicherweise jedoch wieder normalisieren, wenn Kapazitätsengpässe im Schiffsverkehr überwunden werden./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 13:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 13:19 / ET

