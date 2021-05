Jefferies hebt Ziel für HeidelbergCement auf 96 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HeidelbergCement nach endgültigen Zahlen für das erste Quartal von 84,60 auf 96,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Baustoffkonzern halte die Dynamik an, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management sehe immer noch Spielraum für einen Anstieg der Marge in diesem Jahr, zudem hätten sich die Aussichten für wichtige Märkte verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit)./la/mne/

