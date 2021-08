Jefferies hebt Ziel für Hellofresh auf 109 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh nach detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal von 104 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenverwässerung beim Kochboxenversender sei gewünscht und keine Notwendigkeit, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies dafür auf die Telefonkonferenz zu den Zahlen. Die Investitionen in Kapazität und Technologie würden angesichts einer hohen Nachfrage vorangetrieben. Das starke Umsatzwachstum sei nachhaltig gewesen, auch wenn die Investitionen ins Marketing gering gewesen seien./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 14:13 / ET

