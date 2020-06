Jefferies hebt Ziel für Henkel auf 84 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das laufende Jahr habe sie ihre Schätzungen zwar gesenkt, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2021 gehe sie aber von einer deutlichen Erholung aus und habe ihre Erwartungen entsprechend angepasst, woraus das neue Ziel resultiere./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 13:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 19:01 / ET

