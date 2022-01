Jefferies hebt Ziel für HSBC auf 473 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC von 414 auf 473 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Verhältnis der Nachfrage nach Krediten zum Angebot sei das vorteilhafteste seit mehr als einer Dekade, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verschuldung von Haushalten stehe vor einer Renaissance. Barclays und Lloyds sind seine Favoriten unter den britischen Geldhäusern. Bei HSBC dürfte in diesem und im kommenden Jahr die Kernkapitalquote CET1 zurückgehen./bek/mis

