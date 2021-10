Jefferies hebt Ziel für Hugo Boss auf 56 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 50 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die im zweiten Quartal begonnene Erholung dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analystin Kathryn Parker in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November. Im Schlussquartal traut sie dem Modekonzern einen höheren Umsatz zu als vor zwei Jahren - also vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Umsatzziele von Hugo Boss erschienen zu niedrig, und auch mit der Profitabilität sollte das Unternehmen positiv überraschen. Ab dem Schlussquartal lasteten dann aber wohl strategische Investitionen auf den Bruttomargen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2021 / 20:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2021 / 20:20 / ET

