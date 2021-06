Jefferies hebt Ziel für Kering auf 850 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Kering von 755 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Flavio Cereda begründete das höhere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit zuversichtlichen Erwartungen an Entwicklungen im ganzen Luxusgütersektor. Hinzu komme bei Kering die Zuversicht, was die Kernmarke Gucci betreffe. Die mittelfristigen Aussichten seien ermutigend./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 19:00 / ET

