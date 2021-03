Jefferies hebt Ziel für Klöckner & Co auf 11,10 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen zum vierten Quartal von 10,20 auf 11,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alan Spence hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Jahre 2021 und 2022 an. Beim operativen Ergebnis (Ebit) liegt er in diesem Jahr nun 28 Prozent über dem Konsensschnitt. Gefühlt seien in den durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens) noch keinerlei Vorteile durch höhere Stahlpreise eingepreist worden./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 19:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 19:33 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.