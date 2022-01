Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 830 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 725 auf 830 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Herstellers kostspieliger Champagner, Ledertaschen und Uhren seien quasi ein Muss für Investoren, die auf den Luxussektor setzen wollen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Unternehmenserfolg, die Reichweite und die Tiefe des Angebots rechtfertigten einen Aufschlag in der Bewertung. Die Papiere seien auch wegen des Ausbaus von Marktanteilen ein Kerninvestment im Sektor./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 14:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 14:20 / ET

