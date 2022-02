Jefferies hebt Ziel für Metro AG auf 9 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Metro AG von 8,50 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag des Handelskonzerns habe deutlich gemacht, dass Metro sich inzwischen auf digitales Wachstum konzentriere, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verfolgt werde eine ähnliche Strategie wie allgemein im Lebensmittelhandel, der Bestehendes nutze, um das Omnichannel-Wachstum und die Produktivität voranzutreiben. Wegen nötiger Vorabinvestitionen und der Ungewissheit, ob sich das auszahle, blieb der Experte bei seinem neutralen Anlageurteil./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 23:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 23:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.