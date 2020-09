Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 275 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 235 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Belastungen durch Katastrophenschäden bewegten sich im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen entwickelten sich die Prämien des Rückversicherers vielversprechend, weshalb er seine Schätzungen und das Kursziel angehoben habe./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 10:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 19:05 / ET

