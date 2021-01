Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 650 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen des Online-Videodienstes von 610 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überraschend hohe Zahl von Neukunden werde die meiste Aufmerksamkeit bekommen, schrieb Analyst Alex Giaimo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen zum höheren Zufluss freier Barmittel (FCF) seien indes die wichtigere Nachricht. Netflix habe viele Jahre darauf hingearbeitet, trotz aggressiver Investitionen in Programminhalte erhebliche Barmittel für die Zukunft zu generieren. Die Quartalszahlen des Unternehmens blieben wohl schwankungsanfällig. Doch langfristig optimistische Anleger würden belohnt./gl/zb

