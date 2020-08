Jefferies hebt Ziel für Qiagen auf 46 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 41,50 auf 46,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford berücksichtigt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun vor allem die Umsätze von NeuMoDx unter der Annahme, dass das Biotech-Unternehmen bis zum Jahresende die restlichen 80 Prozent an dem US-Anbieter von Testgeräten übernehmen wird. Nach der gescheiterten Übernahme von Qiagen durch den US-Konzern Thermo Fisher geht Welford zudem davon aus, dass schon bald ein neuer Interessent auftauchen könnte./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 15:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.