Jefferies hebt Ziel für Reckitt auf 6150 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Reckitt vor Zahlen zum vierten Quartal von 6100 auf 6150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Deboo sieht seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern nah am Analystenkonsens, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Nach der aktuellen Erkältungs- und Grippesaison dürfte 2022 vor allem darüber debattiert werden, wie sich das Geschäft mit Desinfektionsmitteln in einer Zeit nach der Corona-Pandemie entwickeln wird. Er schraubte seine diesjährigen Schätzungen leicht nach oben und verschob den Bewertungszeitraum in die Zukunft./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 12:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.