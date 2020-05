Jefferies hebt Ziel für Reckitt Benckiser auf 5900 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen für das erste Quartal von 5860 auf 5900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe sich stark entwickelt und den Härtetest bei den Lieferketten bestanden, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittlerweile sei in den Aktienkurs aber schon viel Positives eingepreist, was die Erwartungen der Anleger bezüglich noch stärkerer Nutzung von Hygieneprodukten in der Zukunft angehe. Hier ist der Experte etwas vorsichtiger. Die Konkurrenz sei groß./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 03:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 03:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.