Jefferies hebt Ziel für Renault auf 30 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 15 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er bleibe für den französischen Autobauer vorsichtig wegen Führungsproblemen und der Bilanz, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie habe mit ihrer starken Erholung zuletzt schon viel vorweg genommen. Angesichts dessen, was sie schon eingepreist hätten, sehe er für Autobauer allgemeines Enttäuschungspotenzial./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.