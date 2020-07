Jefferies hebt Ziel für Rio Tinto auf 5400 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 5200 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut dem Analysten Christopher LaFemina sind die Aktien des Bergbaukonzerns unterbewertet. Gegenwärtig spiegele sich im Aktienkurs ein langfristiger Eisenerzpreis von 69 US-Dollar je Tonne wider, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem stehe aber ein aktueller Marktpreis von 101 Dollar gegenüber. Zwar gebe es mit Blick aufs zweiten Halbjahr einige Preisrisiken, doch seien die Gewinnerwartungen des Marktes zu niedrig. Zudem erscheine eine zeitnahe Sonderdividende zunehmend wahrscheinlich./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2020 / 19:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2020 / 19:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.