Jefferies hebt Ziel für Santander auf 2,60 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Santander von 2,50 auf 2,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Es sei noch zu früh, in Europa auf steigende Zinsen zu setzen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu südeuropäischen Banken. Allerdings habe sich die Stimmung der Einkaufsmanager jüngst aufgehellt, so dass sich die Aussichten für das Kreditgeschäft weiter verbessern könnten. Angesichts einer Kombination aus Margendruck und höheren "normalisierten" Rückstellungen könnten derweil bei Santander die mittelfristigen Markterwartungen sinken./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 12:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.