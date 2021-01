Jefferies hebt Ziel für Symrise auf 117 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Alles in allem habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Aromenspezialisten bis 2021 etwas erhöht, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte berücksichtigte dabei unter anderem die jüngsten Übernahmen. Zudem zeige das Geschäft mit Riech- und Geschmacksstoffen zum Ende des schwierigen Jahres 2020 hin Zeichen einer Erholung./la/he

