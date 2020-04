Jefferies hebt Ziel für Total SA auf 33 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Total SA von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ölkonzerne mussten sich in den vergangenen sechs Wochen mit dem trübsten makroökonomischen Ausblick seit den späten 1990ern arrangieren, wie Analyst Jason Gammel in einer am Montag vorliegenden Brachenstudie schrieb. Er habe seine Erwartungen an die Entwicklung der Ölpreise im zweiten und dritten Quartal nochmal reduziert. Das Produktionswachstum bei Total sieht er in dem Zusammenhang in diesem Jahr bei über zwei Prozent. In der Vergangenheit habe der Konzern die Erwartungen zumeist erfüllt oder sogar übertroffen./kro/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2020 / 16:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.