Jefferies hebt Ziel für Voestalpine auf 31 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Voestalpine nach Zahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Geschäftsquartal habe der Stahlkonzern solide abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, wenngleich sich die Österreicher mit Aussagen zu Margensteigerungen im aktuellen Quartal eher zurückgehalten hätten, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 13:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 00:00 / ET

